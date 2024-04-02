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00:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые подорожавшие и самые подешевевшие футболисты мира

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших и самых подешевевших футболистов после весеннего обновления стоимости в 2024 году. Рейтинги доступны в Telegram-канале ресурса.

Манчестер Юнайтед
Барселона
Бавария
Источник: AFP 2023

Больше всех в стоимости прибавил 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Он стал дороже на 29 миллионов евро и теперь стоит 35 миллионов. Второе место в рейтинге занял 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси (25 миллионов вместо 1,5). Тройку замкнул 19-летний хавбек «Баварии» Александар Павлович (25 миллионов вместо 2).

Самым подешевевшим футболистом стал защитник «Баварии» Йозуа Киммих, который потерял в стоимости 15 миллионов и теперь стоит 60. За ним расположились 19 игроков, которые потеряли по 10 миллионов евро.

Первое место в списке самых дорогих футболистов делят форварды Эрлинг Холланд, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Их стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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