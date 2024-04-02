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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб Бензема потерял шансы защитить титул чемпиона Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Аль-Иттихад», за который выступает бывший футболист мадридского «Реала» Карим Бензема, проиграл в дерби «Аль-Ахли» в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии и лишился математических шансов на защиту титула чемпиона страны.

Встреча, прошедшая в Джидде в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Аль-Ахли». Единственный мяч забил Фирас Аль-Бурайкан с передачи бывшего нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино (34-я минута).

Бензема провел свой второй матч за «Аль-Иттихад» после того, как пропустил более месяца. Французский форвард вышел на поле в стартовом составе клуба и отыграл всю встречу.

«Аль-Иттихад» (46 очков) потерял шансы догнать лидирующий в таблице саудовской премьер-лиги «Аль-Хиляль» (71 балл) и не сможет отстоять свое чемпионское звание. «Аль-Ахли», в свою очередь, набрал 51 очко и укрепился на третьем месте, оторвавшись от своих соперников по дерби на пять баллов.

Результаты других матчей дня:

  • «Аль-Раед» — «Аль-Халидж» — 0:1,
  • «Аль-Хазм» — «Дамак» — 0:0.

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