Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»

«Для меня фаворитом является Юлиан Нагельсманн, поскольку из всех обсуждаемых кандидатов он, на мой взгляд, подходит лучше всего. Юлиан знает клуб, а его команды часто показывает очень привлекательный футбол. В прошлом сезоне уволили в тот момент, когда “Бавария” претендовала на победу во всех турнирах», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.