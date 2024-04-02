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02:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост нового тренера команды.

Чемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Для меня фаворитом является Юлиан Нагельсманн, поскольку из всех обсуждаемых кандидатов он, на мой взгляд, подходит лучше всего. Юлиан знает клуб, а его команды часто показывает очень привлекательный футбол. В прошлом сезоне уволили в тот момент, когда “Бавария” претендовала на победу во всех турнирах», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, в марте 2023 года мюнхенская «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку Бундеслиги, отставая от возглавляющего таблицу «Байера» на 13 очков.

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