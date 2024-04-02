В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться

По данным источника, руководство каталонцев по-прежнему не приблизилось к договоренности ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави потребует усиление команды, если останется в клубе. Для того чтобы тренер мог продолжать работы, ему нужно быть уверенным, что у клуба есть средства для подписания игроков, которые ему необходимы.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.