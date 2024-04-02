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11:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться

В «Барселоне» заинтересованы в продолжении сотрудничества с нынешним главным тренером команды Хави, сообщает журналист Фабрицио Романо.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По данным источника, руководство каталонцев по-прежнему не приблизилось к договоренности ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.

Mundo Deportivo сообщает, что Хави потребует усиление команды, если останется в клубе. Для того чтобы тренер мог продолжать работы, ему нужно быть уверенным, что у клуба есть средства для подписания игроков, которые ему необходимы.

В январе 44-летний испанец объявил, что покинет «Барселону» в конце сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков. Также клуб сыграет в ¼ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

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