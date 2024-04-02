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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Челси»: Нужно время, чтобы из сильных футболистов мы превратились в команду

Американский бизнесмен Тодд Боули, являющийся совладельцем «Челси», высказался о текущих не лучших результатах лондонского клуба.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Нужно просто дать процессу развиваться и дать команде время превратиться из невероятно сильных индивидуально игроков с отличными навыками в команду.

Хорошая новость заключается в том, что люди очень радеют за это, а плохая — это волнует их чрезмерно сильно. Подобное приводит к тому, что они разочаровываются в команде и владельцах. Я это понимаю, но нам просто нужно продолжать придерживаться выбранного курса», — приводит слова Боули Forbes.

После 28 туров чемпионата Англии «Челси» набрал 40 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В следующем туре лондонский клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 4 апреля в 22:15 мск.

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