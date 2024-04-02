Тренер «Интера»: Мхитарян — фантастический человек и великий футболист

«Мхитарян — фантастический человек и великий футболист, нам это нравится. Приятно видеть, как он тренируется», — приводит слова Фарриса журналист Даниэле Мари.

В нынешнем сезоне 35-летний Мхитарян сыграл 40 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач. Контракт хавбека с миланцами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.