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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Интера»: Мхитарян — фантастический человек и великий футболист

Помощник тренера «Интера» Массимилиано Фарри оценил игру полузащитника миланцев Генриха Мхитаряна в текущем сезоне.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мхитарян — фантастический человек и великий футболист, нам это нравится. Приятно видеть, как он тренируется», — приводит слова Фарриса журналист Даниэле Мари.

В нынешнем сезоне 35-летний Мхитарян сыграл 40 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач. Контракт хавбека с миланцами рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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После 30 туров серии А «Интер» занимает первое место, набрав 79 очков.

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