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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Меня не волнует, доволен Тагыберген или нет». Что происходит в «Ордабасы» и уйдет ли Седнев?

После исторического прошлого сезона, где было добыто чемпионство, этот год «Ордабасы» начал не столь удачно. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о результатах шымкентского клуба и внутренних интригах, которые связаны с ключевыми людьми в команде.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК Ордабасы

Следующий сезон после чемпионства, особенно в команде, которая к большим победам лишь привыкает как правило проходит крайне непросто и удержать планку сложно. Это происходит даже на высоком европейском уровне, взять тот же «Наполи» в Италии. На данный момент в таком положении «Ордабасы» — команда тяжело вкатывается в сезон.

Поражение в Суперкубке Казахстана от «Тобола» — да, по пенальти, но даже сам Александр Седнев отмечал низкое качество игры со стороны его подопечных. Затем крупная победа над кризисным «Шахтером», потеря очков с «Атырау» и наконец свежее поражение от «Кайрата».

С одной стороны, за четыре официальных матча, в основное время проигран лишь один. Но если обращаться к тому же качеству игры — результаты «Ордабасы» становятся объяснимыми. Пока шымкентцы далеки от оптимальных кондиций. При этом, мы уже отмечали, что состав «Ордабасы» очень конкурентноспособный и вариативный. Но в то же время, еще тогда было замечание по одной позиции — центральный защитник. Конкуренции в центре обороны у шымкентцев почти нет, тройка Малый — Пластун — Ерланов играет без замен. Всем перечисленным защитникам уже больше 30 лет. Для уровня чемпионата Казахстана это достаточное качество, но выпускать такое сочетание совсем без ротации по сезону — это крайне рискованный шаг.

Еще одна важная кадровая деталь — форма Асхата Тагыбергена. В прошлом году хавбек определял игру команды и благодаря своим качествам делал результат даже на фоне неубедительных матчей. В этом году Тагыберген пока не может набрать прежние кондиции. Сначала это отразилось на сборной Казахстана — Асхат не получил ни одной игровой минуты в ключевом матче с Грецией, а Магомед Адиев публично заявил о том, что состояние игрока далеко неоптимальное.

После недавнего матча с «Кайратом». Тагыбергена заменили на 63-й минуте и в трансляции была заметно недовольство игрока по поводу решения тренерского штаба. После игры Седнев был весьма категоричен и повторил слова Адиева о форме игрока:

«Меня не очень волнует доволен Асхат заменой или нет. Я действую в интересах команды. Надеюсь, что он прекрасно понимает свои кондиции и мы не можем рисковать ключевым игроком».

Подобные эпизоды случаются в любой команде, вряд ли реакция Тагыбергена и слова Седнева тут перерастут во что-то большее. Ключевым моментом остается именно форма игрока и этот фактор действительно сказывается на «Ордабасы».

Тем не менее, уже сейчас раздаются слухи об отставке Седнева, о недовольстве болельщиков тренером. Но вокруг «Ордабасы» в последние годы всегда огромное количество слухов, инсайдов и ожидаемых перестановок на всех уровнях. Однако, пока никаких изменений нет, нынешний мини-кризис видится исключительно в игровой и кадровой плоскости. Условный трансфер в оборону, набор формы Тагыбергена и возвращение Бауыржана Исламхана в строй могут столь же быстро вернуть «Ордабасы» в стабильное русло.

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