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08:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» упустил победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии

Футболисты «Ньюкасла» сыграли вничью с «Эвертоном» в матче чемпионата Англии.

Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Ноттингем Форест
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте отличился футболист хозяев Александер Исак. На 88-й минуте с пенальти мяч забил игрок гостей Доминик Калверт-Льюин.

«Ньюкасл» (44 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (26) располагается на 16-й строчке. Ливерпульский клуб продлил серию без побед в чемпионате до 13 игр.

В другом матче «Ноттингем Форест» дома обыграл лондонский «Фулхэм» — 3:1.

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Ньюкасл Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Эвертон
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