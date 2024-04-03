«Ньюкасл» упустил победу над «Эвертоном» в матче чемпионата Англии
Футболисты «Ньюкасла» сыграли вничью с «Эвертоном» в матче чемпионата Англии.
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Ноттингем Форест
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
Футболисты «Ньюкасла» сыграли вничью с «Эвертоном» в матче чемпионата Англии.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. «Ньюкасл» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась со счетом 1:1. На 15-й минуте отличился футболист хозяев Александер Исак. На 88-й минуте с пенальти мяч забил игрок гостей Доминик Калверт-Льюин.
«Ньюкасл» (44 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (26) располагается на 16-й строчке. Ливерпульский клуб продлил серию без побед в чемпионате до 13 игр.
В другом матче «Ноттингем Форест» дома обыграл лондонский «Фулхэм» — 3:1.