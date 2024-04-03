Невероятное достижение Роналду! Криштиану за тайм уничтожил клуб экс-игроков РПЛ
Португалец повторил свой рекорд, установленный более 10 лет назад!
Португалец повторил свой рекорд, установленный более 10 лет назад!
Что творит Криштиану Роналду! Португальский форвард набрал пять результативных действий за один тайм. И это в 39 лет!
В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» отправился в гости к одному из аутсайдеров лиги — «Абхе». Отметим, что за этот клуб выступают хорошо знакомые российскому болельщику игроки: полузащитники Гжегож Крыховяк (экс- «Краснодар» и «Локомотив») и Франсуа Камано (экс- «Локо»). Однако они не помогают «Абхе» идти высоко. Команда занимает 16-ю строчку (из 18), рискуя отправиться дивизионом ниже. «Абха» не в состоянии противопоставить хоть что-то «Аль-Насру». Клуб, за который выступает легендарный португалец, уже вряд ли поборется с «Аль-Хилялем» за титул, но уверенное второе место занимать обязан.
А Криштиану начал разрывать «Абху» со старта. На 11-й минуте он положил гол со штрафного, пустив мяч под стенкой. Ещё через 10 минут Роналду оформил дубль. Снова штрафной, правда на этот раз португалец пробил уже над стенкой. В последние сезоны Криша в Европе его троллили за неудачные стандарты, а тут сразу два гола!
Остановился ли Криш? Конечно, нет! На 33-й минуте он оформил ассист на Садио Мане — «Аль-Наср» довёл счёт до разгромного. В концовке тайма Роналду оказался один перед воротами «Абхи» и перекинул вратаря, оформив хет-трик. А на 44-й минуте отдал второй результативный пас — на этот раз на Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Безумие! Хет-трик и два ассиста за тайм. А в перерыве тренер Луиш Каштру заменил форварда, сделавшего своё дело.
Интересно, что в прошедшем туре Роналду забил три гола в ворота «Аль-Таи» (5:1). Криштиану — лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на его счету 29 голов, он опережает Александра Митровича («Аль-Хиляль») на семь мячей. Также португалец — лидер по голевым передачам (10), он разделяет первую строчку по этому показателю с Риядом Марезом («Аль-Ахли»).
Пять результативных действий за тайм — повторение рекорда Роналду. Выступая за «Реал», в матче 38-го тура чемпионата Испании-2010/2011 с «Альмерией» Криштиану забил гол и отдал сразу четыре голевых передачи за 45 минут. А мадридцы разнесли соперника 8:1. Всего же в той встрече португалец набрал шесть результативных действий. Столько же было в матче Примеры с «Эспаньолом» (6:0) в 2015 году. Тогда португалец забил пять мячей и оформил один ассист.
По пять очков за результативность форвард набирал ещё в трёх играх: в рамках чемпионата Испании с «Гранадой» (9:1, 2015 год, 5+0) и «Жироной» (6:3, 2018 год, 4+1), а также во встрече Лиги чемпионов с «Мальмё» (8:0, 2015 год, 4+1). У обычного футболиста встреча с подобной результативностью — максимум одна в карьере. А у Криштиану наберётся ещё с десяток игр с четырьмя голевыми действиями. Уникальный, легендарный игрок, удивляющий и ставящий рекорды даже на излёте карьеры.
Никита Паглазов