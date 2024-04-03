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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом» в чемпионате Англии

Футболисты «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» сыграли вничью в чемпионате Англии.

Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Вулверхэмптон
Борнмут
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Вест Хэма», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Курт Зума (19-я минута). У гостей мяч забил Бреннан Джонсон (5).

«Тоттенхэм» (57 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вест Хэм» (45) располагается на седьмой строчке.

Результаты других встреч

«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;

«Борнмут» — «Кристал Пэлас» — 1:0.

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Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
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