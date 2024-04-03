«Тоттенхэм» упустил победу над «Вест Хэмом» в чемпионате Англии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Вест Хэма», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Курт Зума (19-я минута). У гостей мяч забил Бреннан Джонсон (5).

«Тоттенхэм» (57 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Вест Хэм» (45) располагается на седьмой строчке.

Результаты других встреч

«Бернли» — «Вулверхэмптон» — 1:1;