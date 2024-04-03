«Ювентус» — почти в финале Кубка Италии! Красиво отомстили «Лацио» за обидное поражение

У Массимилиано Аллегри всё плохо: «Ювентус» за последние девять матчей Серии А победил только раз. Туринцы давно лишились шансов на чемпионство. Уплывает второе место. Под угрозой и третье — «Болонья» уже в двух очках. А там и пятая «Рома» в семи очках. Представляете, каким будет крах, если чёрно-белые не квалифицируются в Лигу чемпионов? С их-то уровнем футболистов и зарплатной ведомостью.

Но Кубок Италии — особый случай: там «Юве» претендует на трофей. Состоялся первый матч полуфинала с «Лацио».

Чуть ранее в лиге «Ювентус» как раз уступил римлянам, обидно пропустив на 90+3-й минуте. Желание реванша было крайне заметно: первые минуты туринцы не выпускали бело-голубых со своей половины поля. И даже заработали пенальти: Матиас Весино пытался выбить мяч, и сзади вдруг возник Андреа Камбьязо. Удар по ноге, нарушение.

«Лацио» повезло: видеоповтор показал, что защитник перед этим находился в офсайде. Только посмотрите на его разочарование! По окончании карьеры парню можно легко устроиться во МХАТ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248473&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Римляне выравняли игру и даже перехватили инициативу. Моментов в матче, правда, всё равно не возникало. За весь первый тайм можно отметить разве что шальное попадание Альберто в перекладину — Луис пробил головой по высокой дуге за шиворот Маттиа Перину. Один удар в створ на двоих за 45 минут. Что поделать, если Чиро Иммобиле не в форме, а Душану Влаховичу постоянно приходилось опускаться в середину поля. Старая добрая Италия!

А вот в начале второго тайма случился гол, причём какой классный! Камбьязо в лучших традициях Пирло, Крооса, Модрича или Де Брёйне (просто подставьте фамилию любимого распасовщика) отдал разрезающую передачу со своей половины поля прямо на выход один на один Кьезы. Гений? Конечно! Федерико оставалось только пробить в угол, что он и сделал. Это был первый пропущенный мяч «Лацио» в Кубке: «Рому» и «Дженоа» обыграли минимально и всухую.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248476&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» в перерыве будто переключил тумблер. Каким он был в первом тайме и во втором — не сравнить. А вот игроки «Лацио» потерялись. Туринцы раскатывали римлян, и на 64-й минуте забил Влахович. Сербский страйкер принял передачу Уэстона Маккенни, раскачал финтами вышедшего на замену Николо Казале и мастерски положил мяч в угол. Это его первый гол с 25 февраля, когда он положил двушку в ворота «Фрозиноне» (3:2).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248477&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бело-голубые так и не пришли в себя. «Юве» спокойно дожал соперника, мог забивать ещё (не реализовали шансы Федерико Гатти и Тимоти Веа) и заработал комфортное преимущество перед ответным матчем. До него три недели, и за это время может произойти всякое. Но с одним финалистом, похоже, многое ясно. Если «Ювентус» зацепит Кубок и останется третьим, сезон для него станет не таким уж и провальным.