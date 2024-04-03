Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обновить рекордную победную серию мирового футбола | Источник: alhilal.com

Встреча завершилась со счетом 3:0, один из голов забил экс-форвард «Зенита» Малком.

Для «Аль-Хиляля» эта победа стала 31-й подряд во всех турнирах, что является мировым рекордом.