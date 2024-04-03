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02:40 (мск), источник: Sport24

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обновить рекордную победную серию мирового футбола

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обновить рекордную победную серию мирового футбола | Источник: alhilal.com

Встреча завершилась со счетом 3:0, один из голов забил экс-форвард «Зенита» Малком.

Для «Аль-Хиляля» эта победа стала 31-й подряд во всех турнирах, что является мировым рекордом.

Команда лидирует в турнирной таблице саудовской лиги с 74 очками, опережая идущий вторым «Аль-Наср» на 12 очков.

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