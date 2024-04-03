Погба подал апелляцию в CAS на решение о дисквалификации из-за допинга

Напомним, что 29 февраля стало известно, что чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за применения допинга. В октябре 2023-го у француза были взяты два теста. В пробе полузащитника был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. Адвокаты 31-летнего футболиста требовали сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет, однако это не принесло желаемого результата.