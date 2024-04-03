Фото: у Тибо Куртуа и его жены Мишель Герциг родилась дочь
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил о рождении дочери.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил о рождении дочери.
Футболист опубликовал в соцсети фото своей руки, руки своей жены Мишель Герциг и маленькой детской ручки и написал: «Добро пожаловать в мир, наша маленькая Элли. 30.03.2024. Мы так сильно тебя любим!».
Куртуа и Герциг поженились летом прошлого года. У бельгийского вратаря уже есть 8-летняя дочь Адриана и 6-летний сын Николас от первых отношений с испанкой Мартой Домингес.