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11:46 (мск), источник: Sport24

Фото: у Тибо Куртуа и его жены Мишель Герциг родилась дочь

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сообщил о рождении дочери.

Футболист опубликовал в соцсети фото своей руки, руки своей жены Мишель Герциг и маленькой детской ручки и написал: «Добро пожаловать в мир, наша маленькая Элли. 30.03.2024. Мы так сильно тебя любим!».

Куртуа и Герциг поженились летом прошлого года. У бельгийского вратаря уже есть 8-летняя дочь Адриана и 6-летний сын Николас от первых отношений с испанкой Мартой Домингес.

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