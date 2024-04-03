Кровать, на которой спал Роналду, будет выставлена на благотворительный аукцион. Названа стартовая цена

На прошлой неделе сборная Португалии в Любляне провела товарищеский матч против Словении (0:2). Португальская делегация остановилась в отеле Grand Plaza, представители которого подтвердили, что кровать, на которой спал Роналду, будет выставлена на благотворительный аукцион.

«Поскольку это было довольно особенное и уникальное событие, мы решили подготовить уникальный сюрприз, в котором смогут принять участие все фанаты.



Мы не знаем, когда у нас будет возможность снова принять Роналду в Словении», — сказал представитель отеля.