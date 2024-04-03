Луис Рубиалес задержан по возвращении в Испанию на фоне дела о коррупции

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес задержан гражданской гвардией по возвращении в Мадрид из Доминиканской Республики в связи с расследованием дела о коррупции. Об этом сообщила газета El Diario.

Рубиалес заверял, что готов к сотрудничеству со следствием. В частности, он вернулся в Испанию на несколько дней раньше запланированного. Ранее правоохранительные органы провели обыски в доме экс-главы RFEF в стране, а также в месте его временного проживания в Доминиканской Республике.