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13:19 (мск), источник: ТАСС

Луис Рубиалес задержан по возвращении в Испанию на фоне дела о коррупции

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации заверял, что готов к сотрудничеству со следствием.

Источник: Reuters

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес задержан гражданской гвардией по возвращении в Мадрид из Доминиканской Республики в связи с расследованием дела о коррупции. Об этом сообщила газета El Diario.

Рубиалес заверял, что готов к сотрудничеству со следствием. В частности, он вернулся в Испанию на несколько дней раньше запланированного. Ранее правоохранительные органы провели обыски в доме экс-главы RFEF в стране, а также в месте его временного проживания в Доминиканской Республике.

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