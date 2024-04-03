Фанаты в Польши избили белорусского тренера Александра Хацкевича

В минувшем туре «Заглембе» крупно проиграл «Катовице» (0:4) и занимает последнее место в турнирной таблице. По данным источника, в среду, 3 апреля, группа футбольных фанатов ворвалась на тренировку команды. Ультрас хотели поговорить с футболистами, однако в итоге последовало рукоприкладство. Хацкевича ударили по лицу, а также он получил несколько ударов ногами.