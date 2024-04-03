«Актобе» объявил об уходе известного нападающего
ФК «Актобе» выступил с заявлением о казахстанском форварде Абылайхане Жумабеке, сообщают Vesti.kz.
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
ФК «Актобе» выступил с заявлением о казахстанском форварде Абылайхане Жумабеке, сообщают Vesti.kz.
22-летний казахстанский нападающий по обоюдному согласию разорвал контракт с футбольным клубом «Актобе».
Экс-форвард «Тараза» присоединился к «красно-белым» в начале 2023 года, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 22 матчах во всех турнирах. Вместе с «Актобе» форвард стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.