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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» объявил об уходе известного нападающего

ФК «Актобе» выступил с заявлением о казахстанском форварде Абылайхане Жумабеке, сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

22-летний казахстанский нападающий по обоюдному согласию разорвал контракт с футбольным клубом «Актобе».

Экс-форвард «Тараза» присоединился к «красно-белым» в начале 2023 года, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 22 матчах во всех турнирах. Вместе с «Актобе» форвард стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.

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