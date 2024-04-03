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19:12 (мск), источник: Sport24

«Заглембе» обратился в полицию после избиения белорусского тренера Хацкевича

Польский «Заглембе» обратился в полицию после нападения на главного тренера команды Александра Хацкевича.

Заглембе Л
«Заглембе» обратился в полицию после избиения белорусского тренера Хацкевича | Источник: rotor-vlg.com

Ранее сообщалось, что на тренировку команды ворвалась группа неизвестных в масках. Они ударили по лицу Хацкевичу, а также нанесли несколько ударов ногами.

"В среду утром во время тренировки первой команды появилась группа мужчин, прервала занятие, а затем поговорила с тренерским штабом и игроками. Приняв во внимание поведение людей в масках, клуб уведомил полицию, которая направила на место патруль. В настоящее время предпринимаются действия по установлению обстоятельств происшествия.

В то же время сообщаем вам, что в течение следующих 24 часов мы уведомим вас о кадровых решениях в нашем клубе«, — говорится в официальном заявлении “Заглембе”.

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