«Заглембе» обратился в полицию после избиения белорусского тренера Хацкевича | Источник: rotor-vlg.com

Ранее сообщалось, что на тренировку команды ворвалась группа неизвестных в масках. Они ударили по лицу Хацкевичу, а также нанесли несколько ударов ногами.

"В среду утром во время тренировки первой команды появилась группа мужчин, прервала занятие, а затем поговорила с тренерским штабом и игроками. Приняв во внимание поведение людей в масках, клуб уведомил полицию, которая направила на место патруль. В настоящее время предпринимаются действия по установлению обстоятельств происшествия.