Антикор выявил многомиллиардные выплаты в казахстанском футболе

Об этом было заявлено на межведомственном совещании по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта.

В нем приняли участие председатель Агентства Асхат Жумагали, Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, аким города Астаны Женис Касымбек.

«Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование» — отметил на совещании Председатель Агентства.

Кроме того, Агентством с начала текущего года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта.

При этом, только за последние шесть лет бюджет в этой отрасли вырос в два раза и составил 1,4 трлн тенге. Однако, рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.

Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта «высших достижений», на который уходит 90 процентов бюджета данной отрасли, и «массового» спорта. Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт.