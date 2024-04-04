Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
Футбол. Зарубежный
3.04
Арсенал
Лутон Таун
20
Футбол. Зарубежный
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
Футбол. Кубок России
3.04
Спартак
Зенит
12
Футбол. Кубок России
3.04
Балтика
ЦСКА
01
Футбол. Кубок России
3.04
Урал
Локомотив
10
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
1.04
Интер
Эмполи
20
1.04
Лечче
Рома
00
1.04
Сассуоло
Удинезе
11
1.04
Кальяри
Верона
11
1.04
Болонья
Салернитана
30
30.03
Фиорентина
Милан
12
30.03
Лацио
Ювентус
10
30.03
Дженоа
Фрозиноне
11
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
02:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проиграла

А ведь все только наладилось.

Фиорентина
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь

Наши легионеры в Европе пока здорово себя показывают в этом году. Александр Головин — лидер «Монако», лучший игрок Франции на своей позиции, и это признают все. Арсен Захарян постепенно осваивается в «Реал Сосьедад» — уже есть и дебютный гол, и голевые передачи. Отдельно в списке легионеров шел Алексей Миранчук — футболист «Аталанты» в 2024-м продрался через игнор со стороны тренера Гасперини и начал феерить.

«Феерить» — не фигура речи, показатели Миранчука за последние месяцы на абсолютно топовом по мировым меркам уровне. С 9 декабря 2023-го на счету россиянина 4 гола и 11 голевых передач во всех турнирах — 15 результативных действий примерно за четыре месяца! И это при том, что никаким игроком основы Алексей не является — он не всегда выходил в старте, даже находясь в такой форме.

Но Гасперини, конечно, начал чаще доверять Миранчуку. Особенно если сравнивать с началом сезона, когда Алексей нередко оставался в запасе. С конца осени дела наладились, и до матча с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка россиянин шел на серии из 20+ матчей в составе подряд — хоть на минуту, хоть на пять, но его начали выпускать.

В благодарность Миранчук ярко выступал (статистику выше уже вспоминали), а 30 марта и вовсе прибил «Наполи», оформив 1+1 по системе «гол плюс пас». Это помогло «Аталанте» разгромить неаполитанцев со счетом 3:0 — ту игру, кстати, Алексей провел на поле полностью, без замен. А до «Наполи» Миранчук выдал голевую передачу на победный гол в матче ⅛ финала Лиги Европы против «Спортинга», и бергамаски прошли дальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Короче говоря, за всю карьеру в «Аталанте» у Миранчука не было более успешного периода. Неизвестно, что именно впечатлило Гасперини — перфоманс с «Наполи» или победная голевая против «Милана» в четвертьфинале Кубка — теперь не разобрать. Слишком много у Леши было хорошего за последнее время. Но чем бы ни впечатлялся Гасперини, он доверил Миранчуку место в основе на полуфинал Кубка против «Фиорентины».

И, к сожалению, тот не справился. «Фиалки» смяли «Аталанту», а Алексей, говоря откровенно, провалился. 14 касаний, 67% точных передач, ноль выигранных единоборств на земле и в воздухе и ноль ударов по воротам. Оценка по данным SofaScore — 6.4, худшая в команде.

Миранчука заменили в перерыве. Последний раз такое случалось летом 2022-го, когда он играл за «Торино» — но там дело было в мышечной травме. Сейчас, впервые за несколько лет, Алексея заменили в перерыве по игровым причинам. Но надо добавить для справедливости, что и Пашалич, тоже не последний человек в «Аталанте», был заменен вместе с россиянином.

Рокировка, которую провел Гасперини (дистанционно — он отбывал дисквалификацию) ничем не помогла бергамаскам. Играть лучше они не стали, «фиалки» продолжили доминировать на поле. И в итоге победили со счетом 1:0, а статистика «Аталанты» так и осталось жалкой.

Интересно, что теперь ждет Миранчука? У Гасперини суровый характер — за плохую игру в полуфинале Кубка Италии могут последовать санкции. Тем более усаживать Алексея в запас для итальянца не в новинку — к сожалению, примерно так прошла большая часть карьеры Миранчука в «Аталанте». Остается надеятся, что прошлые выступления россиянина дадут ему алиби — будет обидно, если один неудачный матч обрубит такой замечательный отрезок.

Артем Белинин

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Католическая Пасха: когда празднуется и чем отличается от православной
Овечкин обратился к восьмилетнему хоккеисту, пострадавшему во время теракта в «Крокусе»
Инвестор Disney заявил, что не доволен работой студии Marvel
История Дарьи Урсуляк: от филфака до «ГДР»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь