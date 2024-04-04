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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах за один сезон

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах в рамках одного сезона.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» (4:1). Фил — воспитанник «Ман Сити». За первую команду «горожан» хавбек играет с 2017 года. Действующий контракт Фодена с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах. «Ливерпулю», который опережает «горожан» по разнице голов, ещё предстоит провести матч 30-го тура. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал».

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