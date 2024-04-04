Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах за один сезон

Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» (4:1). Фил — воспитанник «Ман Сити». За первую команду «горожан» хавбек играет с 2017 года. Действующий контракт Фодена с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.