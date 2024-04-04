«Реал» разрешит Мбаппе самому выбрать время анонса своего трансфера в клуб

Ранее сообщалось, что презентация Мбаппе в качестве нового игрока мадридского «Реала», изначально планирующаяся на период между окончанием нынешнего сезона и началом чемпионата Европы, может быть перенесена на август 2024 года.

Кроме того, отмечалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».