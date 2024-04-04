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11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» разрешит Мбаппе самому выбрать время анонса своего трансфера в клуб

Мадридский «Реал» разрешит нападающему Килиану Мбаппе, который на текущий момент выступает за «ПСЖ», самому выбрать время анонса своего трансфера в клуб. Об этом сообщает испанское интернет-издание Football-Espana.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что презентация Мбаппе в качестве нового игрока мадридского «Реала», изначально планирующаяся на период между окончанием нынешнего сезона и началом чемпионата Европы, может быть перенесена на август 2024 года.

Кроме того, отмечалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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