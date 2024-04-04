Александер-Арнольд — о любимой позиции на поле: Без разницы, я просто хочу играть

«Решение всегда принимает тренер. Мы обсуждали этот вопрос с Гаретом Саутгейтом (главным тренером сборной Англии. — Прим. “Чемпионата”), и он говорил мне, как я должен играть на той или иной позиции. Год за годом я развивался, всё больше и больше становился полузащитником. Мне нравится владеть мячом в центре поля, быть частью командного успеха.



Буду ли я играть полузащитника с начала матча или сменю позицию по ходу игры, мне без разницы. Я просто хочу играть. Опорный или центральный полузащитник? На самом деле, и то, и другое. Тут всё зависит от того, чего именно хочет тренер», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.