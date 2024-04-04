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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Часть фанатов «ПСЖ» освистала Мбаппе во время матча Кубка Франции

Некоторые болельщики «ПСЖ» освистали нападающего парижан Килиана Мбаппе во время матча ½ финала Кубка Франции с «Ренном» (1:0).

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Игра между «ПЖС» и «Ренном» состоялась вчера, 3 апреля. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучал в 22:10 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом 1:0 и вышли в финал турнира. Единственный гол во встрече забил Килиан Мбаппе.

Отметим, ранее сообщалось, что Килиан уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сказал партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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