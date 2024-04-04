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11:58 (мск), источник: Sport24

Канчельскис: В «МЮ» тоже играли на деньги, но без меня. Там была своя четверка с Алексом Фергюсоном

Бывший российский футболист, а ныне тренер Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал, что в СССР и даже в Англии всегда играли в азартные игры.

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Источник: РИА "Новости"

«Всю жизнь в футбольных командах играли в азартные игры. И будут играть! Смотря на какие деньги играют и на какие ставки. А так по мелочи — хоть какой-то азарт. Во всех командах ставят и играют. Не знаю, как сейчас, но мы постоянно играли в карты. Все это нормально — футболисты должны развивать интеллект: карты, шахматы, нарды — все, что можно. Игрок должен быть разносторонним. Ничего страшного в этом нет.

Во времена СССР мы играли на деньги в карты. А в Англии играют не в такие игры, как принято у нас. В “Манчестер Юнайтед” тоже играли на деньги, но без меня. Я в их игре не участвовал: там была своя четверка с сэром Алексом Фергюсоном. Для меня их вид карточной игры был не понятен. Они на мелочь играли в основном.

В карты надо играть! Это помогает развиваться. В СССР все это было. У нас на базе стоял бильярд, были шахматы, а в карты ребята сами играли. Просто все в меру должно быть.

Я, когда играл, и проигрывал, и выигрывал. Ничего страшного не было. Не на большие суммы играли. Никто миллион не ставил. Мы играли так чисто символически — был азарт.

Конечно, после такого азарта человек может захотеть пойти в серьезное казино. Может, такие даже бывали. Все зависит от человека. Я вот никогда в казино не проигрывался. Играл там, конечно. Но такие сумасшедшие суммы, как некоторые футболисты, не проигрывал.

Я просто проводил в казино время, большие суммы не проигрывал, даже не вспомню, сколько максимум спускал. Ходил туда посмотреть, узнать какие там игры есть: блэкджек, покер, рулетка. В казино интересно, но не до такой же степени, как некоторые футболисты проигрывали целое состояние», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

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