Не только Балотелли. С какими проблемами Аймбетов столкнулся в Турции и почему он может уехать?

На протяжении последних лет Аймбетов был одним из наиболее стабильных и видных форвардов в казахстанском футболе. Но лишь к 28 годам он получил реальный шанс проявить себя за границей, причем сразу в конкурентном и сильном турецком чемпионате.

Первые два месяца в новом клубе нельзя назвать успешными. За это время «Адана» провела восемь матчей в Суперлиге, в шести из которых Абат принял участие (дважды вышел в старте и был заменен, а еще четыре раза появлялся на замену во втором тайме). В этих встречах казахстанцу не удалось отметиться голевыми действиями, а суммарно на поле он провел порядка 172 минут.

Если суммировать его статистику за эти матчи, основываясь на данных портала WhoScored, то средний рейтинг казахстанца за выступления равен 5,87 (по десятибалльной шкале). У него нет ни одного полного матча.

На счету форварда четыре удара, правда ни один из них не был нанесен в створ — дважды блокировали защитники, еще два раза мяч пролетал мимо ворот. Всего Абат коснулся мяча 95 раз за шесть матчей, а его точность пасов равна 64 процентам (18/28).



Аймбетов не совершил ни одной удачной обводки (0/3), выиграл 27 процентов верховых единоборств (3/11), совершил один отбор и два выноса, четыре раза нарушил правила и один раз оказался в положении «вне игры».

Мало что можно выделить здесь из положительного. Абату действительно не хватает активных действий и точных ударов, а отсюда и объясняется отсутствие голов и других результативных действий. Возможно, ему не хватает уверенности в себе.

Теперь сравним показатели Аймбетова с двумя другими нападающими «Аданы», которые стабильно выходят на поле — итальянцем Марио Балотелли и местным футболистом Юсуфом Барасы. Чтобы сопоставление было объективным, мы рассматривали матчи только за последние два месяца, а статистика высчитана в среднем за 90 минут.

Как оказалось, Аймбетов статистически уступает и 33-летнему Балотелли, и 21-летнему Барасы. Молодой турок вовсе оказался лучшим по большему числу критериев. Но сначала о том, в чем превосходит своих конкурентов за место в старте казахстанец. Абат, в среднем за 90 минут, совершает больше касаний мяча (50 против 41 у Балотелли и 33 у Барасы), стабильно совершает один вынос и реже теряет мяч за счет отборов соперника (0,52 потери за 90 минут против одной потери у Балотелли и 0,56 у Барасы).

Балотелли же может похвастаться наибольшим количеством голов — у него их за этот срок четыре. В среднем он забивает 0,99 гола за 90 минут игры. Также Марио наносит больше ударов (пять против двух у Аймбетова и трех у Барасы), отдает больше передач (23 против 14 у Аймбетова и 21 у Барасы), а еще, как и Абат, стабильно помогает обороне выносами.

При этом Балотелли выделяется среди этой троицы и со знаком минус. Только он стабильно получает желтые карточки — в восьми последних матчах он был предупрежден судьями три раза. Из-за перебора желтых карточек он пропустил предпоследнюю игру команды.

Как ни странно, но наибольшее количество плюсов средняя статистика видит у Барасы, который за эти два месяца отыграл меньше минут, чем Аймбетов (159 против 172, а у Балотелли 363). Юсуф лучший по количеству голевых действий в среднем за 90 минут — 1,69. Он забил гол и сделал два ассиста.

У молодого форварда лучший процент точности ударов (60 против 27 у Балотелли и 0 у Аймбетова), высший процент точности пасов (71 против 64 у Аймбетова и 61 у Балотелли). Барасы чаще выигрывает верховую дуэль (66 процентов против 33 у Аймбетова и 50 у Балотелли). Также он выделяется наибольшим рвением идти в отбор (2,26 попытки против 0,52 у Аймбетова и 0,25 у Балотелли), однако нарушений правил со стороны Барасы нет, и это не может не удивлять.

Помимо того, что у Юсуфа нет фолов, он за эти два месяца ни разу не попал в офсайд. Хотя играл как в центре нападения, так и на фланге.

Таким образом, можно сказать, что Аймбетов проигрывает конкуренцию не только Балотелли, но и Барасы. За весь срок пребывания в клубе казахстанец получил больше игровых минут, чем Юсуф, но все может измениться, ведь вчера он получил меньше времени против «Фенербахче» (4:2) и конкурент отличился голом. Несмотря на малое количество получаемого времени, турецкий игрок стабильно набирает голевые очки.

Если посмотреть на средний рейтинг этих нападающих за последние восемь матчей по версии WhoScored, то у Аймбетова он наиболее низкий — 5,87. Это хуже, чем показатели Барасы (6,30) и Балотелли (6,87).

Если в оставшихся семи матчах этого сезона Аймбетову не удастся убедить тренерский штаб и болельщиков своей уверенной и результативной игрой, то не исключено, что летом нападающий сменит клубную прописку. Контракт с «Аданой» действует до лета следующего года, но не факт, что он будет отработан до конца.

Тем более к Абату есть интерес со стороны других клубов, в том числе зарубежных. Если все придет к тому, что турецкая команда не увидит смысла продолжать сотрудничество с казахстанцем, то последует его дальнейшая продажа либо аренда в другой клуб. И пока вероятность этого достаточно высока.