Игрок «Барселоны» Феликс: Месси и Роналду не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться

«Месси и Криштиану не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться. Выбрать одного из них очень сложно, они оба сделали так много, что кому-то другому будет очень и очень трудно повторить», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).