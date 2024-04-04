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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Барселоны» Феликс: Месси и Роналду не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за «Барселону», высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и форварде саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Месси и Криштиану не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться. Выбрать одного из них очень сложно, они оба сделали так много, что кому-то другому будет очень и очень трудно повторить», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальной сети X (ранее Twitter).

Права на Жоау принадлежат «Атлетико», с лета 2023 года он выступает за «Барселону». В нынешнем сезоне португалец провёл за «матрасников» 35 матчей с учётом всех соревнований, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста с «Атлетико» рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в € 30 млн.

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