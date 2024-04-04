Игрокам «Барселоны» сделали необычный подарок за победу над «Атлетико»

По информации Mundo Deportivo, игрокам первой команды подарили ноутбуки, а вот главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса и его помощников оставили без подарков, чему они явно огорчились.

На данный момент «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков после 30 туров. Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут на выезде с «Кадисом» 13 апреля.