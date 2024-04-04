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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:02 (мск), источник: Vesti.kz

Игрокам «Барселоны» сделали необычный подарок за победу над «Атлетико»

Футболисты «Барселоны» получили необычный подарок за победу над «Атлетико» (1:0). Этот матч в рамках 15-го тура Ла Лиги состоялся еще в декабре, а победный гол забил Жоау Феликс, передают Vesti.kz.

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации Mundo Deportivo, игрокам первой команды подарили ноутбуки, а вот главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса и его помощников оставили без подарков, чему они явно огорчились.

На данный момент «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков после 30 туров. Следующую игру в Ла Лиге каталонцы проведут на выезде с «Кадисом» 13 апреля.

Напомним, ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по завершении нынешнего сезона. Однако руководство клуба в последние недели пытается отговорить тренера от этого решения. Боссы боятся ошибиться с новым тренером, тогда как нынешний рулевой полностью подходит под философию «сине-гранатовых».

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