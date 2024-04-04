«Ливерпуль» возглавил таблицу чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Дарвин Нуньес (17-я минута), Алексис Макаллистер (76) и Коди Гакпо (90). Также автором автогола стал защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли (58).

«Ливерпуль», который не проигрывает в национальном первенстве на протяжении семи матчей, возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 70 очков и на два балла опередив «Арсенал». «Шеффилд Юнайтед» с 15 очками идет на последнем, 20-м месте.

В следующем матче «Ливерпуль» 7 апреля на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед», а команда Криса Уайлдера в этот же день примет «Челси».