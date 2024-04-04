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4 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» возглавил таблицу чемпионата Англии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Дарвин Нуньес (17-я минута), Алексис Макаллистер (76) и Коди Гакпо (90). Также автором автогола стал защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли (58).

«Ливерпуль», который не проигрывает в национальном первенстве на протяжении семи матчей, возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 70 очков и на два балла опередив «Арсенал». «Шеффилд Юнайтед» с 15 очками идет на последнем, 20-м месте.

В следующем матче «Ливерпуль» 7 апреля на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед», а команда Криса Уайлдера в этот же день примет «Челси».

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 1:0
Шеффилд Юнайтед
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