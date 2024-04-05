Два камбэка и голы «Челси» в ворота «МЮ» после 90+9-й минуты! Круче сюжета не придумать

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» выдали матч, после которого трудно подобрать какие-то слова, кроме «вау». Пусть даже по качеству это была не топовая игра. Но какое шоу!

С первых минут «Челси» и «Манчестер Юнайтед» нажали на газ, и пошёл открытый футбол — атака на атаку. Быстрый гол повезло забить команде Маурисио Почеттино. На левом фланге манкунианцев было горячо, так как Палмер при поддержке Гюсто здорово «крутил позвонки» Дало. Оттуда и пришла голевая передача, а началось всё с «обреза» молодого Майну. Галлахер получил мяч в результате удачного отскока и пробил низом, как учили в топовой академии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241024&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» открыл счёт первым ударом в створ, а вторым — увеличил преимущество. В этот отрезок игры лондонцы были лучше. Они эффективно защищались, переходя от позиционной обороны к прессингу, проводили острые контрвыпады и опасно разыгрывали стандарты. На 18-й минуте быстрая ответная атака хозяев завершилась пасом Мудрика на Кукурелью, а того сбил в штрафной Антони. До этого испанец не очень-то уверенно чувствовал себя при игре один в один с бразильцем, но тут выиграл эпизод. Палмер с 11-метрового пробил вправо от себя, Онана тоже прыгнул вправо от себя, поэтому голкипер с мячом не встретились.

Полчаса «Манчестер Юнайтед» был плох на последней трети, а перед перерывом команда Эрика тен Хага внезапно забила два гола за пять минут. Первый «привёз» Кайседо, выкативший под прессингом мяч на Гарначо. Вингер воспользовался щедрым подарком миллионера — реализовал выход один на один.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241023&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А следующий гол Фернандеша стал плодом коллективного творчества. Замечательную широкую атаку провёл «Манчестер Юнайтед» от своих ворот! Онана быстро выбросил мяч на партнёра, Антони отыскал длинной передачей Гарначо (редкое классное взаимодействие вингеров «МЮ»), тот сделал пас на Дало, а португалец идеально вырезал кросс на дальний угол вратарской. «Челси» в этот раз плохо перестроился на защиту и получил ситуацию два в один. Бруну кивнул головой — мяч влетел в сетку.

В первом тайме команды нанесли общими усилиями 24 удара, в том числе восемь в створ. Вот такой весёлый футбол приготовили в этот вечер «Челси» с «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж». Галлахер при счёте 2:2 ещё и в штангу зарядил — мог оформить дубль. Манкунианцы же потеряли травмированного Варана. После перерыва француза поменял Эванс, а потом и ему самому потребовалась обратная замена.

Во втором тайме команды Почеттино и тен Хага тоже пытались играть без центра поля. Есть пространство — вперёд! В таком стиле «Манчестер Юнайтед» и забил третий гол, соорудив стремительную контратаку против оставившего крупные силы на чужой половине соперника. Подбор на правом краю, пас на ход, красивая передача от Антони внешней стороной стопы на Гарначо — и удар головой. «МЮ» добывал волевую победу.

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Вообще, у «Челси» большие проблемы с игрой во вторых таймах, по этой статистике лондонская команда одна из худших в лиге. С «Манчестер Юнайтед» при 70% владения «синие» в какой-то момент просто перестали создавать моменты. Словно у них закончились идеи, даже когда ещё оставалась энергия. Только Палмер, отдавший восемь ключевых передач, не терял креатива. Если в первом тайме хозяева наиграли на 1,52 гола по показателю xG, то после перерыва к 90-й минуте у них было всего лишь 0,65.

Но эта игра в любом случае не отпускала до самого конца, и в компенсированное время случилась волшебная развязка. На 90+7-й минуте подуставший Дало упустил свежего Мадуэке и свалился на него в собственной штрафной. Эпизод из разряда 50 на 50. Судья долго сомневался, назначать ли пенальти, но всё же указал на «точку». Ассистенты на VAR поддержали его. Палмер забил 11-метровый в том же стиле, что и первый.

А ещё спустя минуту «Челси» совершил чудо в стиле экс-тренера «МЮ» Алекса Фергюсона. Команда тен Хага зазевалась на угловом соперника, а лондонцы быстро разыграли стандарт и дожали манкунианцев: великолепный Палмер оформил хет-трик при помощи рикошета от Мактоминея. «Челси» семь лет не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, но такая победа с 47 ударами за матч стоит семи обычных.

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