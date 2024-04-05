Marca: Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года

По информации источника, соглашение игрока с клубом рассчитано на пять лет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе после летнего перехода в «Реал» может заработать суммарно € 225 млн за пять лет, а подписной бонус для французского форварда за переход на правах свободного агента составит около € 150 млн.