Холанд рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»

«Нужно поливать дерево бонсай и давать ему правильный свет. Команда получает энергию от него. Мы вытягиваем её наружу, и она впитывается в нас. Это приносит команде удачу», — передаёт слова норвежского бомбардира портал Goal.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.