«Я не клоун, я — тренер». Наставник «Челси» Почеттино высказался об эмоциях на бровке поля

«Страсть — это не значит быть сумасшедшим парнем на боковой линии. Я должен быть спокойным и оставаться аналитиком, чтобы помогать команде в каждом аспекте игры.



В конце игры — пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным на боковой линии, чтобы помогать команде. Особенно команде, которая нуждается в помощи извне. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Я не клоун, я — тренер», — приводит слова Почеттино Sky Sports.