Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.04
Гранада
Валенсия
01
1.04
Вильярреал
Атлетико
12
31.03
Реал
Атлетик
20
31.03
Алавес
Реал Сосьедад
01
31.03
Жирона
Бетис
32
31.03
Сельта
Райо Вальекано
00
30.03
Барселона
Лас-Пальмас
10
30.03
Валенсия
Мальорка
00
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Барселоны» Ямал: Хави полностью изменил мою жизнь

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал рассказал о том, как главный тренер каталонцев Хави изменил его жизнь, позволил дебютировать за основной состав сине-гранатовых.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Напомним, дебют испанца за «Барселону» состоялся 29 апреля 2023 года, на тот момент футболисту было 15 лет.

«Полностью изменил мою жизнь и моей семьи. Из 15-летнего парня, который ходил на занятия и тренировался с молодежной командой, я превратился в игрока первой команды.

Какие ощущения испытываю, когда вижу гигантское здание в Барселоне с моей фотографией в рекламной кампании Adidas? Я стараюсь относиться к этому как к чему-то, что связано с твоей профессией — быть футболистом, и что это должно произойти. Я стараюсь привыкнуть к этому и освоиться», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь