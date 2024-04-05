Игрок «Барселоны» Ямал: Хави полностью изменил мою жизнь

«Полностью изменил мою жизнь и моей семьи. Из 15-летнего парня, который ходил на занятия и тренировался с молодежной командой, я превратился в игрока первой команды.



Какие ощущения испытываю, когда вижу гигантское здание в Барселоне с моей фотографией в рекламной кампании Adidas? Я стараюсь относиться к этому как к чему-то, что связано с твоей профессией — быть футболистом, и что это должно произойти. Я стараюсь привыкнуть к этому и освоиться», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.