В Минске пройдут два матча 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В стартовой встрече сегодняшнего игрового дня дзержинский «Арсенал» на поле стадиона РЦОР БГУ сыграет с футболистами «Витебска». В прошлом туре «Арсенал» в гостях разошелся миром с могилевским «Днепром» (0:0), а витебчане у себя дома уступили мозырской «Славии» (2:3).



Во втором матче футболисты «Минска» примут на своей арене «Сморгонь». На прошлой неделе минчане сыграли вничью с чемпионами страны столичными динамовцами (0:0), а их сегодняшние соперники проиграли на выезде брестскому «Динамо» (1:4).



Еще три встречи состоятся завтра: «Слуцк» — «Днепр», БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).



Программа 3-го тура завершится тремя матчами в воскресенье, 7 апреля: «Славия» — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).



После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.