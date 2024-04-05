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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

«Карабах» обвинили в утечке конфиденциальных данных о российском вратаре

Антон Смирнов, агент российского вратаря Андрея Лунева, обвинил «Карабах» в утечке конфиденциальных данных. Его слова приводит «РБ Спорт».

Карабах
Источник: Reuters

В азербайджанских медиа появилась информация о том, что Лунев запросил трехкратное повышение зарплаты — с 200 до 600 тысяч евро в год. Смирнов назвал поведение представителей клуба странным и неприемлемым.

Агент подчеркнул, что если «Карабах» продолжит разглашать нюансы переговорного процесса, то Лунев будет рассматривать варианты о переходе в другой клуб. «Мы расцениваем это как давление на игрока с целью создания ему негативной репутации», — отметил Смирнов.

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. 29 марта он в составе клуба стал чемпионом Азербайджана. Ранее вместе с командой голкипер дошел до ⅛ финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который россиянин играл с 2021-го по 2023-й.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России. Также в активе голкипера семь матчей в составе сборной России.

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