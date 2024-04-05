«Фенербахче» планирует сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции по футболу
Руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча.
Руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча.
АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» планирует сорвать матч за суперкубок страны против «Галатасарая», чтобы соперник не смог провести церемонию награждения за победу в турнире. Об этом сообщает издание Ajansspor.
По информации источника, руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча. Трое игроков должны получить «травму», а после того как у «Фенербахче» останется шесть игроков, матч будет отменен по регламенту. Таким образом «Фенербахче» может избежать штрафа за бойкот игры, а церемония награждения игроков «Галатасарая» за победу в Суперкубке Турции может не состояться.
Ранее в «Фенербахче» сообщили, что рассматривают возможность отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура первенства страны с «Трабзонспором» (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба. По информации портала The Athletic, руководство «Фенербахче» крайне недовольно отсутствием реакции властей на инцидент.
В турнирной таблице чемпионата Турции лидирует «Галатасарай», набрав 84 очка после 31 матча. «Фенербахче» идет вторым, имея в активе 82 очка в 31 игре. Встреча за Суперкубок Турции пройдет на домашнем стадионе «Галатасарая».