«Фенербахче» планирует сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции по футболу

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» планирует сорвать матч за суперкубок страны против «Галатасарая», чтобы соперник не смог провести церемонию награждения за победу в турнире. Об этом сообщает издание Ajansspor.

По информации источника, руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча. Трое игроков должны получить «травму», а после того как у «Фенербахче» останется шесть игроков, матч будет отменен по регламенту. Таким образом «Фенербахче» может избежать штрафа за бойкот игры, а церемония награждения игроков «Галатасарая» за победу в Суперкубке Турции может не состояться.

Ранее в «Фенербахче» сообщили, что рассматривают возможность отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура первенства страны с «Трабзонспором» (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба. По информации портала The Athletic, руководство «Фенербахче» крайне недовольно отсутствием реакции властей на инцидент.