Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
4.04
Гранада
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
Все события
12:39 (мск), источник: ТАСС

«Фенербахче» планирует сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции по футболу

Руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча.

Фенербахче
Галатасарай
Источник: AP 2023

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» планирует сорвать матч за суперкубок страны против «Галатасарая», чтобы соперник не смог провести церемонию награждения за победу в турнире. Об этом сообщает издание Ajansspor.

По информации источника, руководство «Фенербахче» планирует выпустить на поле девять игроков из команды не старше 19 лет — это максимально допустимое количество для проведения матча. Трое игроков должны получить «травму», а после того как у «Фенербахче» останется шесть игроков, матч будет отменен по регламенту. Таким образом «Фенербахче» может избежать штрафа за бойкот игры, а церемония награждения игроков «Галатасарая» за победу в Суперкубке Турции может не состояться.

Ранее в «Фенербахче» сообщили, что рассматривают возможность отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура первенства страны с «Трабзонспором» (3:2). После финального свистка футболисты «Фенербахче» стали праздновать победу в центре поля, что не понравилось болельщикам домашней команды. Они выбежали на поле, после чего началась массовая драка с участием игроков гостевого клуба. По информации портала The Athletic, руководство «Фенербахче» крайне недовольно отсутствием реакции властей на инцидент.

В турнирной таблице чемпионата Турции лидирует «Галатасарай», набрав 84 очка после 31 матча. «Фенербахче» идет вторым, имея в активе 82 очка в 31 игре. Встреча за Суперкубок Турции пройдет на домашнем стадионе «Галатасарая».

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь