Слуцкий разрывает Суперлигу Китая! Как русский тренер перевернул игру в Азии: его «Шанхай» — уже главный фаворит
Леонид Викторович зажигает в Поднебесной.
Леонид Викторович зажигает в Поднебесной.
27 декабря 2023 года российский тренер Леонид Слуцкий официально возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». Зимой «Шанхай» провел под руководством Слуцкого предсезонную подготовку, а в конце февраля сезон стартовал — и пока он складывается для команды Леонида Викторовича просто прекрасно:
Букмекеры еще перед матчем с «Чанчунем» назначили «Шанхай Шэньхуа» главным фаворитом чемпионата: на золото команды Слуцкого можно поставить за коэффициент 3,8. Дальше в рейтинге идут «Шанхай Порт» (4,00), «Чжэцзян» (5,5), «Шаньдун Тайшань» (7,00), «Чэнду Жунчэн» (8,00) и «Бэйцзин Гоань» (8,5). При этом перед стартом Суперлиги букмекеры давали коэффициент 4,00 на то, что «Шэньхуа» закончит сезон в тройке, — но появление в лиге Слуцкого очень быстро изменило ее расклады.
В Китае действует жесткий лимит на легионеров: максимум пять иностранцев в заявке на сезон. Поэтому Слуцкому приходится работать с ограниченным ресурсом: больших европейских звезд в команде нет, все иностранцы — это португальский крайний защитник Вилсон Манафа, французский опорник Ибраим Амаду, а также три игрока в атаке: бразилец Андре Луис, португалец Тейшейра (главная звезда) и ангольский швейцарец Сефас Малеле. Согласитесь: негустой набор для клуба, за который не так давно выступали Дидье Дрогба, Карлос Тевес и Стефан Эль Шаарави.
Но Слуцкого за этим и приглашали в Китай: чтобы он не делал ставку на готовых звезд, а развивал качества молодых китайских футболистов. В Поднебесной прекрасно помнят, что именно Слуцкий помог стать большими игроками Александру Головину, Мартину Эдегору и Хвиче Кварацхелии, и уже отмечают прогресс отдельных юношей под руководством российского специалиста.
В России Слуцкий трижды становился чемпионом с ЦСКА — в 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.
Тимофей Яценко