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14:04 (мск), источник: Sport24

Слуцкий разрывает Суперлигу Китая! Как русский тренер перевернул игру в Азии: его «Шанхай» — уже главный фаворит

Леонид Викторович зажигает в Поднебесной.

Слуцкий разрывает Суперлигу Китая! Как русский тренер перевернул игру в Азии: его «Шанхай» — уже главный фаворит | Источник: Sport24

27 декабря 2023 года российский тренер Леонид Слуцкий официально возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». Зимой «Шанхай» провел под руководством Слуцкого предсезонную подготовку, а в конце февраля сезон стартовал — и пока он складывается для команды Леонида Викторовича просто прекрасно:

  • 25 февраля Слуцкий провел первый официальный матч у руля «Шэньхуа» и сразу же выиграл свой первый трофей в Азии — Суперкубок Китая. В шанхайском дерби «Шанхай Шэньхуа» оказался сильнее, чем «Шанхай Порт» (1:0).
  • Дальше последовали три сухие победы на старте чемпионата: над «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).
  • «Шаньдун Тайшань» — один из претендентов на чемпионство, его Слуцкий прибил на выезде с крупным счетом. В одной из ведущих китайских газет после матча вышел текст под заголовком «Как Слуцкий выиграл психологическую войну».
  • Сегодня, 5 апреля, «Шэньхуа» развил победную серию в Суперлиге до четырех матчей. Шанхайцы обыграли на выезде «Чанчунь Ятай», победный гол на 99-й (!) минуте забил португалец Жоау Карлуш Тейшейра.

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Букмекеры еще перед матчем с «Чанчунем» назначили «Шанхай Шэньхуа» главным фаворитом чемпионата: на золото команды Слуцкого можно поставить за коэффициент 3,8. Дальше в рейтинге идут «Шанхай Порт» (4,00), «Чжэцзян» (5,5), «Шаньдун Тайшань» (7,00), «Чэнду Жунчэн» (8,00) и «Бэйцзин Гоань» (8,5). При этом перед стартом Суперлиги букмекеры давали коэффициент 4,00 на то, что «Шэньхуа» закончит сезон в тройке, — но появление в лиге Слуцкого очень быстро изменило ее расклады.

В Китае действует жесткий лимит на легионеров: максимум пять иностранцев в заявке на сезон. Поэтому Слуцкому приходится работать с ограниченным ресурсом: больших европейских звезд в команде нет, все иностранцы — это португальский крайний защитник Вилсон Манафа, французский опорник Ибраим Амаду, а также три игрока в атаке: бразилец Андре Луис, португалец Тейшейра (главная звезда) и ангольский швейцарец Сефас Малеле. Согласитесь: негустой набор для клуба, за который не так давно выступали Дидье Дрогба, Карлос Тевес и Стефан Эль Шаарави.

Но Слуцкого за этим и приглашали в Китай: чтобы он не делал ставку на готовых звезд, а развивал качества молодых китайских футболистов. В Поднебесной прекрасно помнят, что именно Слуцкий помог стать большими игроками Александру Головину, Мартину Эдегору и Хвиче Кварацхелии, и уже отмечают прогресс отдельных юношей под руководством российского специалиста.

В России Слуцкий трижды становился чемпионом с ЦСКА — в 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.

Тимофей Яценко

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