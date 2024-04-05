Слуцкий разрывает Суперлигу Китая! Как русский тренер перевернул игру в Азии: его «Шанхай» — уже главный фаворит | Источник: Sport24

27 декабря 2023 года российский тренер Леонид Слуцкий официально возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа». Зимой «Шанхай» провел под руководством Слуцкого предсезонную подготовку, а в конце февраля сезон стартовал — и пока он складывается для команды Леонида Викторовича просто прекрасно:

25 февраля Слуцкий провел первый официальный матч у руля «Шэньхуа» и сразу же выиграл свой первый трофей в Азии — Суперкубок Китая. В шанхайском дерби «Шанхай Шэньхуа» оказался сильнее, чем «Шанхай Порт» (1:0).

Дальше последовали три сухие победы на старте чемпионата: над «Мэйчжоу Хакка» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдун Тайшань» (3:0).

«Шаньдун Тайшань» — один из претендентов на чемпионство, его Слуцкий прибил на выезде с крупным счетом. В одной из ведущих китайских газет после матча вышел текст под заголовком «Как Слуцкий выиграл психологическую войну».

Сегодня, 5 апреля, «Шэньхуа» развил победную серию в Суперлиге до четырех матчей. Шанхайцы обыграли на выезде «Чанчунь Ятай», победный гол на 99-й (!) минуте забил португалец Жоау Карлуш Тейшейра.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241034&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Букмекеры еще перед матчем с «Чанчунем» назначили «Шанхай Шэньхуа» главным фаворитом чемпионата: на золото команды Слуцкого можно поставить за коэффициент 3,8. Дальше в рейтинге идут «Шанхай Порт» (4,00), «Чжэцзян» (5,5), «Шаньдун Тайшань» (7,00), «Чэнду Жунчэн» (8,00) и «Бэйцзин Гоань» (8,5). При этом перед стартом Суперлиги букмекеры давали коэффициент 4,00 на то, что «Шэньхуа» закончит сезон в тройке, — но появление в лиге Слуцкого очень быстро изменило ее расклады.

В Китае действует жесткий лимит на легионеров: максимум пять иностранцев в заявке на сезон. Поэтому Слуцкому приходится работать с ограниченным ресурсом: больших европейских звезд в команде нет, все иностранцы — это португальский крайний защитник Вилсон Манафа, французский опорник Ибраим Амаду, а также три игрока в атаке: бразилец Андре Луис, португалец Тейшейра (главная звезда) и ангольский швейцарец Сефас Малеле. Согласитесь: негустой набор для клуба, за который не так давно выступали Дидье Дрогба, Карлос Тевес и Стефан Эль Шаарави.

Но Слуцкого за этим и приглашали в Китай: чтобы он не делал ставку на готовых звезд, а развивал качества молодых китайских футболистов. В Поднебесной прекрасно помнят, что именно Слуцкий помог стать большими игроками Александру Головину, Мартину Эдегору и Хвиче Кварацхелии, и уже отмечают прогресс отдельных юношей под руководством российского специалиста.

В России Слуцкий трижды становился чемпионом с ЦСКА — в 2013-м, 2014-м и 2016-м годах.