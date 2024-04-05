Зайнутдинову вынесли вердикт после драмы в матче «Бешикташа»

Первыми успеха добились гости усилиями Омара Колли на 16-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Эмирхана Ильхана на 90+5-й минуте.

Казахстанский универсал «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. При этом за свою игру он получил 6,9 от Sofascore, это не самая худшая оценка среди футболистов стамбульского клуба. Самую низкую получили Жедсон Фернандеш, Али Эль-Мусрати и Джексон Мулека — по 6,4. Самой высокой удостоился Омар Колли — 8,0.

Для 26-летнего Зайнутдинова это был 25-й матч за «Бешикташ» в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

После этой встречи «Бешикташ» с 47 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, а «Истанбул Башакшехир» (43) находится на седьмой позиции.