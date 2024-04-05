Дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с футболистами «Витебска» в чемпионате Беларуси

На 10-й минуте встречи на поле столичного стадиона РЦОР БГУ Евгений Сакута вывел «Арсенал» вперед, а за 5 минут до окончания первого тайма Руслан Теверов восстановил равновесие в счете — 1:1. После перерыва этот результат не изменился.



Завтра пройдут еще три поединка: «Слуцк» — «Днепр», БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).



Программа 3-го тура завершится тремя матчами в воскресенье, 7 апреля: «Славия» — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).



После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.