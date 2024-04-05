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19:54 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с футболистами «Витебска» в чемпионате Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты дзержинского «Арсенала» и «Витебска» не выявили победителя в стартовом поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал Д
ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

На 10-й минуте встречи на поле столичного стадиона РЦОР БГУ Евгений Сакута вывел «Арсенал» вперед, а за 5 минут до окончания первого тайма Руслан Теверов восстановил равновесие в счете — 1:1. После перерыва этот результат не изменился.

Завтра пройдут еще три поединка: «Слуцк» — «Днепр», БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).

Программа 3-го тура завершится тремя матчами в воскресенье, 7 апреля: «Славия» — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.

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