Футболисты «Сморгони» добыли первую победу в играх чемпионата Беларуси

После двух крупных поражений сморгонская команда сегодня обыграла в гостях футболистов «Минска» со счетом 3:2. В активе минчан пока одно очко — в минувший уик-энд они сыграли вничью с чемпионом страны столичным «Динамо» (0:0), а в первом туре уступили борисовскому БАТЭ (0:1). Футболисты «Сморгони» проиграли динамовцам Минска (0:5) и Бреста (1:4).



В первом сегодняшнем поединке дзержинский «Арсенал» разошелся миром с футболистами «Витебска» — 1:1.



Завтра пройдут еще три поединка: «Слуцк» — «Днепр», БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).



Программа 3-го тура завершится тремя матчами в воскресенье, 7 апреля: «Славия» — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).



После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.