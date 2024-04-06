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00:38 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Сморгони» добыли первую победу в играх чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Сморгони» добыли первую победу в матчах нового чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

После двух крупных поражений сморгонская команда сегодня обыграла в гостях футболистов «Минска» со счетом 3:2. В активе минчан пока одно очко — в минувший уик-энд они сыграли вничью с чемпионом страны столичным «Динамо» (0:0), а в первом туре уступили борисовскому БАТЭ (0:1). Футболисты «Сморгони» проиграли динамовцам Минска (0:5) и Бреста (1:4).

В первом сегодняшнем поединке дзержинский «Арсенал» разошелся миром с футболистами «Витебска» — 1:1.

Завтра пройдут еще три поединка: «Слуцк» — «Днепр», БАТЭ (Борисов) — «Гомель», «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).

Программа 3-го тура завершится тремя матчами в воскресенье, 7 апреля: «Славия» — «Ислочь» (Минский район), «Неман» (Гродно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк).

После двух туров по 6 очков из 6 возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.

Минск
2:3
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
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