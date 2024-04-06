Тен Хаг ответил на вопрос, останется ли он тренером «Юнайтед» в следующем сезоне

«У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, на процессе и этом проекте. Мне действительно нравится находиться здесь. Для меня это вызов», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о том, что тен Хаг может быть уволен по окончании нынешнего сезона. В качестве одного из кандидатов на замену 54-летнему специалисту назывался тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.
После 30 матчей английской Премьер-лиги подопечные тен Хага набрали 48 очков и на текущий момент занимают шестое место.