Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.04
Лилль
Марсель
31
Футбол. Зарубежный
5.04
Салернитана
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
5.04
Айнтрахт Ф
Вердер
11
Футбол. Первая лига
13:00
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
4.04
Челси
Манчестер Юнайтед
43
4.04
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
31
3.04
Манчестер Сити
Астон Вилла
41
3.04
Арсенал
Лутон Таун
20
3.04
Брентфорд
Брайтон
00
2.04
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
11
2.04
Борнмут
Кристал Пэлас
10
2.04
Бернли
Вулверхэмптон
11
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Тен Хаг ответил на вопрос, останется ли он тренером «Юнайтед» в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, продолжит ли он тренировать «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь

«У меня нет никаких сомнений. Я просто сосредоточен на своей работе, на процессе и этом проекте. Мне действительно нравится находиться здесь. Для меня это вызов», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи о том, что тен Хаг может быть уволен по окончании нынешнего сезона. В качестве одного из кандидатов на замену 54-летнему специалисту назывался тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

После 30 матчей английской Премьер-лиги подопечные тен Хага набрали 48 очков и на текущий момент занимают шестое место.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь