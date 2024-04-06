«Актобе» потерял двух лидеров. Известна дикая причина
Футбольный клуб «Актобе» понес потери в обороне. Речь идет о камерунце Габи Кики и представителе сборной Казахстана Багдате Каирове, передают Vesti.kz.
Футбольный клуб «Актобе» понес потери в обороне. Речь идет о камерунце Габи Кики и представителе сборной Казахстана Багдате Каирове, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одной из причин послужила «синтетика».
«Пожалели воду — получите травму. Сразу два игрока “Актобе” получили повреждения. Это Габи Кики и Багдат Каиров. Одна из причин — искусственный газон ОСДЮСШОР по футболу. Точнее, не сама трава, а то, что ее не поливают водой. После повреждений газон наконец начали поливать. Но неужели для этого нужно было ждать травм?! Вообще, наша беда в том, что мы сначала создаем себе проблемы, а затем героически их решаем», — пишет источник.
Отметим, что на 7 апреля у «Актобе» запланирована игра с «Атырау» в рамках четвертого тура премьер-лиги. «Красно-белые» с 6 очками занимают третье место в таблице, а «нефтяники» с 2 очками находятся на 11-й строчке. При этом актюбинцы провели два матча, атыраусцы — три.