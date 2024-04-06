«Актобе» потерял двух лидеров. Известна дикая причина

«Пожалели воду — получите травму. Сразу два игрока “Актобе” получили повреждения. Это Габи Кики и Багдат Каиров. Одна из причин — искусственный газон ОСДЮСШОР по футболу. Точнее, не сама трава, а то, что ее не поливают водой. После повреждений газон наконец начали поливать. Но неужели для этого нужно было ждать травм?! Вообще, наша беда в том, что мы сначала создаем себе проблемы, а затем героически их решаем», — пишет источник.