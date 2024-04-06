Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.04
Лилль
Марсель
31
Футбол. Зарубежный
5.04
Салернитана
Сассуоло
22
Футбол. Зарубежный
5.04
Айнтрахт Ф
Вердер
11
Футбол. Первая лига
13:00
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Актобе
Женис
30
31.03
Кызыл-Жар
Тобол Кс
00
31.03
Астана
Елимай
01
31.03
Ордабасы
Кайрат
12
30.03
Шахтер Кг
Туран
02
30.03
Атырау
Жетысу
01
7.03
Женис
Шахтер Кг
10
7.03
Туран
Кайрат
00
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» потерял двух лидеров. Известна дикая причина

Футбольный клуб «Актобе» понес потери в обороне. Речь идет о камерунце Габи Кики и представителе сборной Казахстана Багдате Каирове, передают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Соцсети

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одной из причин послужила «синтетика».

«Пожалели воду — получите травму. Сразу два игрока “Актобе” получили повреждения. Это Габи Кики и Багдат Каиров. Одна из причин — искусственный газон ОСДЮСШОР по футболу. Точнее, не сама трава, а то, что ее не поливают водой. После повреждений газон наконец начали поливать. Но неужели для этого нужно было ждать травм?! Вообще, наша беда в том, что мы сначала создаем себе проблемы, а затем героически их решаем», — пишет источник.

Отметим, что на 7 апреля у «Актобе» запланирована игра с «Атырау» в рамках четвертого тура премьер-лиги. «Красно-белые» с 6 очками занимают третье место в таблице, а «нефтяники» с 2 очками находятся на 11-й строчке. При этом актюбинцы провели два матча, атыраусцы — три.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь