Дани Алвес впервые дал комментарий после выхода на волю из тюрьмы
Бывший бразильский футболист Дани Алвес впервые рассказал о своей жизни после выхода из тюрьмы.
Бывший бразильский футболист Дани Алвес впервые рассказал о своей жизни после выхода из тюрьмы.
"Каждую пятницу я прихожу в суд для того, чтобы отметиться. На этом все, больше мне нечего сказать.
Матч, в котором мне необходимо сыграть, проходит в зале суда, но я понятия не имею, как долго он может продлиться.
Жизнь в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. В настоящее время я чувствую себя хорошо и спокойно", — цитирует Алвеса El Periodico.
Бразилец был освобожден из тюрьмы в понедельник, 25 марта, после 15 проведенных за решеткой месяцев. Как пишет Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ, на следующий день после освобождения он собрал семью и друзей в своем доме в городе Эсплугес-де-Льобрегат в пригороде Барселоны. А после ужина компания направилась на виллу Алвеса стоимостью 4,5 миллиона фунтов стерлингов (чуть более 5 миллионов евро), где продолжила празднование, предположительно, до 5 часов утра.