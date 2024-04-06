Дани Алвес впервые дал комментарий после выхода на волю из тюрьмы

"Каждую пятницу я прихожу в суд для того, чтобы отметиться. На этом все, больше мне нечего сказать.

Матч, в котором мне необходимо сыграть, проходит в зале суда, но я понятия не имею, как долго он может продлиться.

Жизнь в тюрьме? Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. В настоящее время я чувствую себя хорошо и спокойно", — цитирует Алвеса El Periodico.