Малком отметился дублем за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Халидж» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Халидж» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча команд, прошедшая в Даммаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил экс-форвард петербургского «Зенита» Малком (42-я и 48-я минуты), также по одному разу отличились Салех аль-Шехри (7) и Абдулла аль-Хамдан (90+6, с пенальти). За «Аль-Халидж» гол забил Мохамед Шериф (9).
«Аль-Хиляль» является лидером турнирной таблицы Саудовской Аравии, набрав 77 очков. «Аль-Халдиж» (34 очка) идет на девятом месте. «Аль-Хиляль» обновил мировой рекорд по продолжительности победной серии, выиграв 32-й официальный матч подряд.
Результаты остальных матчей: