Малком отметился дублем за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии

Встреча команд, прошедшая в Даммаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил экс-форвард петербургского «Зенита» Малком (42-я и 48-я минуты), также по одному разу отличились Салех аль-Шехри (7) и Абдулла аль-Хамдан (90+6, с пенальти). За «Аль-Халидж» гол забил Мохамед Шериф (9).