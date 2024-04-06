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01:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малком отметился дублем за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Аль-Хиляль» на выезде разгромил «Аль-Халидж» в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: Пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"

Встреча команд, прошедшая в Даммаме, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил экс-форвард петербургского «Зенита» Малком (42-я и 48-я минуты), также по одному разу отличились Салех аль-Шехри (7) и Абдулла аль-Хамдан (90+6, с пенальти). За «Аль-Халидж» гол забил Мохамед Шериф (9).

«Аль-Хиляль» является лидером турнирной таблицы Саудовской Аравии, набрав 77 очков. «Аль-Халдиж» (34 очка) идет на девятом месте. «Аль-Хиляль» обновил мировой рекорд по продолжительности победной серии, выиграв 32-й официальный матч подряд.

Результаты остальных матчей:

  • «Аль-Иттихад» — «Аль-Таавун» — 0:0;
  • «Аль-Вехда» — «Аль-Ахли» — 1:1;
  • «Дамак» — «Аль-Наср» — 0:1.

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