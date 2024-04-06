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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сити» — фаворит, «Арсенал» в аду, а что «Ливерпуль»? Календарь претендентов на титул АПЛ

Получится ли у Пепа оформить второй требл подряд?

Манчестер Сити
Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Гонка в АПЛ сейчас — одна из лучших в истории лиги. За титул борются сразу три монстра: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал». В последний раз три клуба сражались за золото АПЛ в сезоне-2013/2014. Тогда компанию «Ливерпулю» и «Сити» составлял «Челси». Но качество игры команд и уровень сопротивления сейчас гораздо выше. Тем эпичнее выходит гонка.

Пока что «Ливерпуль» возглавляет таблицу, опережая «Арсенал» на два очка, «Сити» — на три. Но впереди ещё восемь туров. Разбираемся в календарях команд и анализируем, кому из клубов повезло сильнее других.

«Ливерпуль»

Календарь «Ливерпуля»

ДатаСоперникГде
7 апреля«Манчестер Юнайтед»в гостях
14 апреля«Кристал Пэлас»дома
21 апреля«Фулхэм»в гостях
24 апреля«Эвертон»в гостях
27 апреля«Вест Хэм»в гостях
5 мая«Тоттенхэм»дома
11 мая«Астон Вилла»в гостях
19 мая«Вулверхэмптон»дома

«Ливерпуль» в последний сезон Юргена Клоппа, без сомнений, хочет выиграть АПЛ. На данную секунду «красные» занимают первое место, опережая на два очка «Арсенал». Впереди у «Ливерпуля» три домашние и пять выездных встреч. Разобьём соперников на три категории: топ, середняки и аутсайдеры. «Ливерпулю» предстоит три встречи с серьёзными оппонентами: выезды к «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилле», а также домашняя игра с «Тоттенхэмом». Отметим, что в этом сезоне мерсисайдцы в рамках чемпионата уступили в гостях «шпорам» (1:2), с «МЮ» сыграли вничью (0:0), а бирмингемцев победили (3:0).

С середняками «Ливерпуль» ожидает четыре матча: с «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном» (в последнем туре) дома, а также с «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» на выезде. Ещё одна встреча — с аутсайдером — «Эвертоном» (гости). Хотя в ливерпульском дерби неважен тонус команд в конкретный момент. Во встречах этого статуса клубы показывают максимум в отрыве от места в таблице. Тем более сезон «Эвертона» скомкан из-за финансовых проблем, а также из-за отнятия и возвращения очков.

«Ливерпуль» ожидает не самый простой календарь. По 10-балльной шкале оценка сложности −7,5/10. Не забываем об участии команды в плей-офф Лиги Европы, что также отнимает силы.

«Арсенал»

Календарь «Арсенала»

ДатаСоперникГде
6 апреля
«Брайтон Энд Хоув»
в гостях
14 апреля
«Астон Вилла»
дома
20 апреля
«Вулверхэмптон»
в гостях
23 апреля
«Челси»
дома
28 апреля
«Тоттенхэм»
в гостях
4 мая
«Борнмут»
дома
11 мая«Манчестер Юнайтед»
в гостях
19 мая«Эвертон»дома

Лондонцы боролись за золото и в прошлом сезоне, но на финише уступили «Манчестер Сити». Сейчас «Арсенал» стал ещё убедительнее, и у болельщиков есть надежда, что на этот раз титул окажется на «Эмирейтс». Тем более «канониры» не уступили ни в одной из четырёх встреч с «Ливерпулем» и «Сити». Однако впереди у команды Микеля Артеты самый тяжёлый календарь из всех претендентов на титул.

«Арсенал» проведёт четыре встречи дома, ещё четыре — в гостях. У лондонцев больше игр на своём поле в сравнении с «Ливерпулем», но общий уровень сопротивления выше. Из мощных оппонентов «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой» (дома), «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (оба — в гостях). Вряд ли злейшим соперникам и конкурентам по Северному Лондону нравится вероятность победы «Арсенала» в АПЛ. Так что «Тоттенхэм» в дерби наверняка отдаст все силы, чтобы отобрать очки. А «Астон Вилле» в первом круге лондонцы уступили в гостях — 0:1.

Ещё четыре встречи «Арсеналу» предстоит провести с середняками сезона: с «Борнмутом» и «Челси» (обе — дома), а также с «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном» (обе — в гостях). Да, странно видеть «синих» в списке команд из середины, но таковы реалии. Хотя каждый из представителей способен испортить настроение «Арсеналу». Также «канонирам» предстоит домашняя игра с «Эвертоном».

В общем, сложность оставшегося календаря у лондонцев — 9/10. Действительно тяжёлое расписание. Плюс «Арсенал» борется за победу в Лиге чемпионов. Клубу предстоит ещё как минимум два матча с «Баварией».

«Манчестер Сити»

Календарь «Манчестер Сити»

ДатаСоперникГде
6 апреля«Кристал Пэлас»в гостях
13 апреля«Лутон Таун»дома
20 апреля«Тоттенхэм»в гостях
25 апреля«Брайтон Энд Хоув»в гостях
28 апреля«Ноттингем Форест»в гостях
4 мая«Вулверхэмптон»дома
11 мая«Фулхэм»в гостях
19 мая«Вест Хэм»дома

Действующий чемпион Англии продолжает борьбу за АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Хосеп Гвардиола оформит второй требл подряд? Вполне вероятный исход. Хотя сейчас «горожане» отстают от «Ливерпуля» на три очка, от «Арсенала» — на одно. Но график у «Сити» в АПЛ из всех трёх претендентов — самый лёгкий. Команда Гвардиолы в целом умеет играть против середняков и стабильно побеждать. А когда дело доходит до борьбы за золото, то «Сити» становится роботом.

«МС» предстоят три игры дома, пять — на выезде. Из топов команда сыграет с «Тоттенхэмом» (в гостях). Хотя в первом круге со «шпорами» была зафиксирована результативная ничья — 3:3. Может, соперники испортят Пепу настроение и сейчас?

Основной пласт матчей «Сити» сыграет с середняками. И именно в таких встречах команда ощущает себя лучше всего. Настоящий подарок от составителей календаря! «Сити» примет дома «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», а в гости отправится к «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Фулхэму». Интересно, что в первом круге «горожане» проиграли «волкам» (1:2), а также поделили очки с «орлами» (2:2).

Получится ли забрать пять побед в пяти турах сейчас? Единственный аутсайдер, с которым «Сити» сыграет до конца сезона — «Лутон». Здесь проблем возникнуть не должно. Сложность календаря для действующего чемпиона — 6/10.

Вывод? Судя по календарю, «Сити» имеет преимущество в борьбе за золото. А «Арсеналу» придётся сильно постараться, чтобы стать чемпионом. За команду Гвардиолы играет и чемпионский характер с умением не ошибаться в важные моменты. «Ливерпуль» же обязан красиво проводить Юргена Клоппа, команда будет в гонке до последнего тура (возможно, на первом месте). Сила «Арсенала» — в команде. У лондонцев лучшие атака и защита в сравнении с конкурентами: 72 гола забито, пропущено всего 24. У «Ливерпуля» — 70−28, у «Сити» — 67−29.

Нас ожидает великая концовка сезона!

Никита Паглазов

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