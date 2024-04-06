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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куртуа рассказал, когда вернется к тренировкам с командой

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа сообщил, что вернется к тренировкам с командой в конце апреля.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В августе 2023 года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В январе сообщалось, что он приступил к индивидуальным тренировкам, однако 19 марта «Реал» объявил, что Куртуа порвал мениск. 20 марта он был прооперирован.

«В конце месяца я снова буду тренироваться с командой», — приводит слова Куртуа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В составе команды бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

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