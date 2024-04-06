Куртуа рассказал, когда вернется к тренировкам с командой

В августе 2023 года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В январе сообщалось, что он приступил к индивидуальным тренировкам, однако 19 марта «Реал» объявил, что Куртуа порвал мениск. 20 марта он был прооперирован.

«В конце месяца я снова буду тренироваться с командой», — приводит слова Куртуа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.