Куртуа рассказал, когда вернется к тренировкам с командой
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа сообщил, что вернется к тренировкам с командой в конце апреля.
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Голкипер испанского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа сообщил, что вернется к тренировкам с командой в конце апреля.
В августе 2023 года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. В январе сообщалось, что он приступил к индивидуальным тренировкам, однако 19 марта «Реал» объявил, что Куртуа порвал мениск. 20 марта он был прооперирован.
«В конце месяца я снова буду тренироваться с командой», — приводит слова Куртуа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Куртуа выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. В составе команды бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира.