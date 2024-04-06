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17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Де Брейне помог «Манчестер Сити» победить «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Кристал Пэлас
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Кевин Де Брёйне (13-я и 70-я минуты), Рико Льюис (47) и лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанд (66), для которого этот мяч стал 19-м в первенстве. У хозяев отличились Жан-Филипп Матета (3) и Одсонн Эдуард (86).

«Манчестер Сити» с 70 очками в 31 матче поднялся на второе место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), команда Хосепа Гвардиолы сравнялась по очкам с лидирующим и имеющим матч в запасе «Ливерпулем». «Кристал Пэлас» (30 очков) идет 14-м.

Кристал Пэлас
2:4
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
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