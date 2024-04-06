Дубль Де Брейне помог «Манчестер Сити» победить «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Кевин Де Брёйне (13-я и 70-я минуты), Рико Льюис (47) и лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанд (66), для которого этот мяч стал 19-м в первенстве. У хозяев отличились Жан-Филипп Матета (3) и Одсонн Эдуард (86).