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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лечче» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
ЛеччеЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Кристан Пулишич (6-я минута), Оливье Жиру (20), Рафаэл Леау (57). На 45-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Лечче» Никола Крстович.

«Милан» (68 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (29) расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло» (14 апреля), «Лечче» примет «Эмполи» (13 апреля).

Милан
3:0
Первый тайм: 2:0
Лечче
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