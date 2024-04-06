«Милан» разгромил «Лечче» в матче Серии А
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лечче» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Милан
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лечче» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в Милане, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Кристан Пулишич (6-я минута), Оливье Жиру (20), Рафаэл Леау (57). На 45-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Лечче» Никола Крстович.
«Милан» (68 очков) занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (29) расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло» (14 апреля), «Лечче» примет «Эмполи» (13 апреля).